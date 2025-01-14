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Giriş Tarihi: 14.1.2025 08:43

5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik harekete geçildi.

Terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde olan, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon üzerinden irtibat kuran ya da haklarında terör örgütüne üye olduğuna ilişkin itirafçı beyanı bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı.

İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman da ele geçirildi.

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5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 gözaltı
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