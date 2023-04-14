Haberler Yaşam Haberleri 5 ilde hareketli anlar: Suç örgütüne ‘Makas’ operasyonu!
Giriş Tarihi: 14.4.2023 12:10 Son Güncelleme: 14.4.2023 12:10

5 ilde hareketli anlar: Suç örgütüne ‘Makas’ operasyonu!

Diyarbakır merkezli 5 ilde, birçok suçtan cezaevinde bulunan ve kendini 'kadın terzisi' olarak tanıtan İ.İ.’nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen ‘Makas’ operasyonunda gözaltına adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15’i, tutuklandı.

DHA
5 ilde hareketli anlar: Suç örgütüne ‘Makas’ operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri kurşunlama ve haraç şikayetleri üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, kadınları fuhşa zorlama, silahlı yağma, cinayet, adam öldürmeye teşebbüs, silah ticareti gibi suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan ve kendini 'kadın terzisi' olarak tanıtan İ.İ.'nin başında olduğu organize suç örgütü izlemeye alındı. Kentte, olayların yaşandığı bölgelerdeki yüzlerce iş yeri kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri incelendi. Görüntülerden şüpheliler tek tek tespit edildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine 'Makas' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 21'i gözaltına alındı, 12 tabanca, 3 kilo 180 gram uyuşturucu madde ve 251 mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 10'unun cezaevinde olduğu tespit edilirken, diğer kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Silahla tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Mala zarar verme', 'Kasten yaralama ve güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 19 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunan gazeteciden alçak tehdit: Erdoğan seçimi kazanırsa vurulmalı!
İMECE'nin uzaya fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
7'li koalisyondan kaos modeli: Bakanlara 'bakan' atama sistemi! Portakal 'kabine vadedilen' yeni isimleri açıkladı!
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ'cüleri aday yaptı
Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe play-off'a yükseldi! Euroleague'de nefes kesen gece...
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon göndermesi: Batı seçimler için talimat veriyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP'ye ittifak mesajı: Ne yaparsak beraber yapacağız...
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
ARKADAŞINA GÖNDER
5 ilde hareketli anlar: Suç örgütüne ‘Makas’ operasyonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA