5 ilde son 5 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu

Bursa merkezli Balıkesir, Ankara, Kocaeli ve Zonguldak'ta şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenlendi. 7 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen son 5 yılın en büyük operasyonunda kapıları koçbaşları ile kırılan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Bazı uyuşturucu satıcıları çatılara çıkıp kaçmaya çalıştı. Devreye giren dronlu polisler, çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışan şüphelileri havadan takip etti. Koordinat bilgileri verilen torbacılar yer ekipleri tarafından kıskıvrak gözaltına alındı. 84 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Zanlılardan sorgusu tamamlanan 19 kişi tutuklanırken, 65'i ise gruplar halinde adliyeye sevk edilecek. Yapılan geniş çaplı son operasyonlarla birlikte bölgedeki uyuşturucu satıcıları bitme noktasına geldi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli şahısların ev araba ve üstlerinde 15 ayrı narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda 4 kilo 700 gram Metamfetamin, 3 kilo 800 gram Esrar, 2 kilo 400 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 250 adet uyuşturucu hap, 7 adet tabanca, 70 adet fişek, 4 adet av tüfeği, 5 adet kartuş, 10 adet hassas terazi bin TL ele geçirildi. Bursa ve diğer 4 ilde gözaltına alınan 84 şüpheli Bursa Narkotik ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Daha önce sorgusu tamamlanıp adliye sevkedilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken gözaltı süreleri devam eden 65'inin ise iştirak halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçlarından yarın adliye ye sevkedilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.