5. İslami Dayanışma Oyunları sona erdi

5 Ağustos'ta başlayan, 9 Ağustos'ta resmi açılışı yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılım gösterdi. 24 branşta 14 farklı tesiste gerçekleştirilen oyunlar, birçok branşta birçok rekorun yenilenmesine sahne oldu. Türkiye adına mücadele eden 461 sporcumuz ise oyunlar boyunca 341 madalya kazanarak ilk sıraya alarak, oyunlar tarihine geçti. En çok madalya ise 66 madalya ile yüzme branşında elde ettik.





Tüm takım ve sporcuların dayanışmaya uygun mücadele ettiği oyunların kapanışında ise çeşitli etkinler gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumunda gerçekleşen kapanış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ISSF Başkanı Prens Abdulaziz Bin Turki Al Faisal Al Saud ile bazı ülkelerin üst düzey yöneticileri de katıldı. Sporcuların geçit töreni ile başlayan kapanış töreni, ışık şovları ve havai fişek gösterileri ile devam etti. Türkiye, oyunlar bayrağını ise ISSF'ye teslim etti.





KAZANAN KARDEŞLİK, BİRLİK VE BERABERLİK OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasında kardeşliğe vurgu yaptı. Kasapoğlu, "Türkiye'mizde Mevlana'nın bu hoşgörü ikliminde binlerce kardeşimizi ağırlamaktan mutluluk dulduk. Bu buluşmanın asla kaybedeni olmadı. Keyif dolu, mücadele dolu müsabakalardan sonra kazanan kardeşlik oldu, kazanan birlik oldu, kazanan beraberlik oldu. Tüm misafirlerimiz bu güzide şehirden Konya'dan, Türkiye'den yeni dostluklarla, unutulmaz hatıralarla, ülkelerine dönüyorlar. Hamdolsun bu önemli buluşmada hem sporcu kardeşlerimizin birlikteliği hem değerli devlet insanlarının, spor yöneticilerinin, devlet yöneticilerin birlikteliği, verimli görüşmelerimiz İslam ülkeleri arasında bundan sonraki dönemde de önemli bir temelin miladını da oluşturacak. Dünyanın daha adil ve daha yaşanabilir olması noktasında dünyanın, insanlığın İslam dünyasının birlikteliğine, güçlü işbirliğine ihtiyacı var. Bundan sonraki süreçte birliğimizi, beraberliğimizi daha yukarı noktalara taşıyacağız. Elbette 2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonunu gerçekleştirdik. Burada pek çok emek var. Bu emekte bu güzel tabloda katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Bu spor tesisleri bundan sonrada tüm İslam ülkelerine, tüm dünyaya kapıları açmış vaziyette, siz kardeşlerini bekliyor olacak" dedi.

ISSF Başkanı Prens Abdulaziz Bin Turki Al Faisal Al Saud ise, "İslami dayanışma oyunlarının en güzel örneklerinden biri Konya'da yaşandı. Bizi en iyi şekilde misafirperverlikleri ile onurlandıran Konya halkına teşekkür ediyorum. Burada çok güzel fair-play örneği sergilenmiştir. Oyuncular burada kardeşlik ve dostluk içinde çok güzel bir oyun çıkarttılar. Böylece tüm dünyaya açık bir mesaj ileten tüm sporculara çok teşekkür ediyorum. Siz kazandığınız zaferlerle ülkelerinize dönerken, buradan unutulmaz anılarla döndüğünüzü biliyorum. Birbirinizle olan bu yarışların barış ve sevgi içinde bitirdiğiniz için sizinle gurur duyuyorum. Amacımız sevgi, dostluk ve spor ahlakını yaymaktı. Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanına ve organizasyon komitesini çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük çabalar sarf ettiler. Büyük işler başardılar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.