5 kadını 10 milyon lira dolandırdılar

İstanbul Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir'de telefonla aradıkları 5 ayrı kadını, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp adlarının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek toplamda 10 milyon lira dolandırdı. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekipleri peş peşe gelen ihbarlar üzerine titiz bir çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntüleriyle kadınlardan para almaya gelen şüpheli ve ona yardım eden şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Dolandırıcılar İbrahim D. (18), Aylin K. (24) ve Mehmet V. (47) Esenyurt'ta gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.