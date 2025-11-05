5 KASIM DOLUNAYI BURÇLARA ETKİSİ: Para, Aşk ve Aile... Kasım dolunayı ne zaman, saat kaçta ve burçlara etkileri neler?

Astroloji tutkunlarının merakla beklediği 5 Kasım dolunayı için geri sayım başladı. Duygusal denge, maddi konular ve aile ilişkileri üzerinde etkili olması beklenen bu dolunay, burçların enerjisini derinden etkileyecek. Peki, Kasım dolunayı hangi gün ve saatte gerçekleşecek, burçlara nasıl yansıyacak?

DOLUNAY NE ZAMAN?

5 Kasım gecesi Ay, Dünya'ya yaklaşık 357 bin kilometre kadar yaklaşacak. 'Kunduz Ayı' olarak da bilinen bu Dolunay, yılın en büyük ve en parlak Süper Ay'ı olacak.