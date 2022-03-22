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Giriş Tarihi: 23.3.2022

5 katlı bina çöktü faciadan dönüldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
5 katlı bina çöktü faciadan dönüldü
Eylül 2019'daki 5.8'lik Silivri depreminde hasar gören Avcılar Denizköşler Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın yıkımı için pazar günü çalışma başlatıldı. Kontrollü yıkım sırasında kolonları bir anda patlayan bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında paniğe kapılan vatandaşlar büyük korku yaşadı. O sırada bina yakınında kalabalığın olmaması faciayı önledi. Binanın bir anda çöktüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çökme sırasında trafiği düzenleyen işçinin son anda kaçması da görüntülere yansıdı.

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5 katlı bina çöktü faciadan dönüldü
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