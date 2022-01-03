5 katlı binada korkutan yangın! 8 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Uşak'ın merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Şehit Veli Uludağ Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın giriş katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören komşu apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Apartmanın bulunduğu bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
17 dairelik apartmanda çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangının meydana geldiği apartmanda mahsur kalan kişiler dakikalarca kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri sepetli merdiveni uzatarak dairelerinde dumandan dolayı mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan 8 kişiden 7 kişi ambulansta tedavi edilirken 1 kişi ise hastaneye sevk edildi.
Korku ve paniğe neden olan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.