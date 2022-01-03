5 katlı binada korkutan yangın! 8 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Uşak'ın merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Şehit Veli Uludağ Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın giriş katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören komşu apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Apartmanın bulunduğu bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.