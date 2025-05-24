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Giriş Tarihi: 24.5.2025 16:41 Son Güncelleme: 24.5.2025 16:54

5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

İstanbul Ataşehir’de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken binada hasar oluştuğu görüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Ateşir Esatpaşa Mahallesi Postane Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Binanın çatısında meydana gelen alevleri ve dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Meydana gelen yangın alt katlara zarar vermezken söndürme çalışmaları sırasında binada hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
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