5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Yangın saat 14.30 sıralarında Orta Mahallesi Oğuzhan Sokakta bulunan bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın sırasında alevler büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çatıda çıkan yangında küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

'DUMAN KOKUSU GELDİ'

Yangından dolayı korku ve panik yaşadığını belirten çevre esnaf, ufak tefek patlamaların yaşanmasından dolayı panik olduklarını söylediler. Başka bir esnaf ise çatısı yanan binadan bir kişinin 4 ay önce daire satın aldığını ve çatı katına elektrik tesisatı kurduğunu patlamaların da ondan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.