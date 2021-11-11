5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre; İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle Bağdat Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.