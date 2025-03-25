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Giriş Tarihi: 25.3.2025 17:00 Son Güncelleme: 25.3.2025 17:30

5 katlı metruk binada korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu’nda 5 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın apartmandaki dairelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
5 katlı metruk binada korkutan yangın

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. 5 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın, binada bulunan diğer dairelere de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yan apartmandan yangını izledi. Alevlerin sardığı binanın çatısı yanarken yan apartmanda oturan bir kişi ise balkondan yangını izledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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5 katlı metruk binada korkutan yangın
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