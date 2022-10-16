5. Kayseri Kitap Fuarı, 7’den 70’e tüm kitap dostlarını ağırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3 milyonu aşkın kitap, 300'ün üzerinde yazar ve yayınevinin okurlar ile bir araya geldiği Kayseri Kitap Fuarı'nın beşincisi, kitapseverlerle buluştu. Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuara 14-15 Ekim'de Mehmet Ali Bulut, 15 Ekim'de Şükrü Erbaş, Mete Yarar, Savaş Ş. Barkçin, Mehmet Emin Ay, Kahraman Tazeoğlu, 16 Ekim'de Ziya Selçuk, Bircan Yıldırım, Tuğba Coşkuner, Nurdan Damla, Murat Akan, Ozan Bodur, Sıtkı Aslanhan, Serkan Karaismailoğlu, Sinan Akyüz, 18 Ekim'de Serdar Tuncer, Saliha Erdim, 19 Ekim'de Alişan Kapaklıkaya, 20 Ekim'de Bestami Yazgan, Abdurrahman Uzun, Hatice Kübra Tongar, 21 Ekim'de Nurullah Genç, Beyhan Budak, 21-22 Ekim'de Zekeriya Efiloğlu, 22 Ekim'de Nihat Hatipoğlu, Sinan Yağmur, Bilal Sami Gökdemir ve 23 Ekim'de İlber Ortaylı, Serhat Yabancı, Ahmet Şimşirgil, Ahmet Turgut kitapseverlerle bir araya geliyor.

"KİTAP FUARI İÇİN ŞEHİR DIŞINDAN GELDİK"

Anadolu'nun lider şehri Kayseri, lider kitap fuarında önceki yılların ziyaretçi rekorunu kırması beklenirken, vatandaşlar kitap fuarını çok beğendiklerini ve memnun kaldıklarını kaydettiler. Yazarlarla bir araya geldikleri için memnun olduğunu ifade eden Zehra Güneş, "Yazarlarla bir araya geliyoruz. Kitapları tanıyoruz. Hele de günümüzün dijital çağında kitaplarla hemhal olmak insanlara kitaplarla kendimizi anlatabilmek en güzel yoludur diye düşünüyorum. Çünkü, dijital çağ görsele hitap ettiği için o anlık görüyorsun ve unutuyorsun. Ama kitaplar bir kurtarıcı gibi. Günümüzün solmayan gülleridir bu. Kitap fuarı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"KİTAP FUARLARINI HER SENE DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Tanay Durmaz isimli kitapsever ise "Kitap fuarını çok beğendik. Her sene geliyoruz. Ama bu sene daha çok hoşumuza gitti. Çok memnun kaldık. Beyhan Angay'ın imza günü için geldik çocuğumla" dedi. Hayrullah Karataş da kitap fuarlarını her sene dört gözle beklediklerini ifade ederek, "Hem çocuklarımıza, hem de kendimiz için bu etkinliklere özellikle bilinmiş yazarların gelmiş olması tabi ki, bizleri çok mutlu ediyor. Keşke senede 2,3 defa yapılsa güzel olurdu. Çünkü, bazı kitapları bulmaktan çok zorlanıyoruz. Böyle etkinlikler, böyle fuarlar olduğu zamanlarda aradığımız kitapları bulmak daha kolay oluyor. O yüzden böyle etkinliklere devamlı gelmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza da değişiklik oluyor" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKÂNI

Öğrencilere ve kitapseverlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 5. Kayseri Kitap Fuarı'na ücretsiz ulaşım imkânı da sağlanacak. Her sene bir önceki yıldan daha fazla kitapseveri misafir eden kitap fuarının 5'incisinin bu sene de yoğun ilgi ile karşılanması bekleniyor.