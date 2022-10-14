5. Kayseri Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kayseri Kitap Fuarı'nın kapılarını beşinci kez kitapseverlere açtı.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda gerçekleşen açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile şair, yazar ve kitapseverler katıldı.

"BU SENE 1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ"

Açılış töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bul kitap fuarına 1 milyon ziyaretçi beklediklerini belirterek; "Geçen sene 800 bin civarında ziyaretçimizin olduğunu paylaşırken, bu sene 1 milyon bekliyoruz. Burada 3 milyona yakın kitaptan söz ediliyor. 200'ün üzerinde şehir dışından gelen, 100 civarında da şehrimizden katılan 300 civarında yazarımız, şairimiz sizlerle birlikte olacak. Kimileri söyleşi, kimileri imza gününde sahabeyi sahabe yapan sohbet bağlamında, yüz yüze öğrencilerimizle, kitapseverlerimizle bir araya gelmelerini sağlamak suretiyle en güzel çalışmaların yapılacağını umuyorum. Bizim amacımız şehrimizi her zaman olduğu gibi olumlu olarak anılması yönünde gayret ve çaba göstermektir. Geçen hafta sonu yarı maraton çalışması yaptık, 10 binlerce insan Kayseri'mizde bu çalışmamıza katıldı. Uluslararası boyuttaki bu çalışma ile şehrimizden söz ettirmeye özen gösterdik. Altyapıyı yapmak, parkları yapmak zaten görevimiz, asıl kültür, sportif, turizm çalışmalarını çok önemsiyoruz"

"BUGÜN BİZİM İÇİN ÇİFTE BAYRAM OLDU"

Konuşmasında bugünün kendileri için çifte bayram olduğunu vurgulayan Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov "Bugün bizim için çifte bayram oldu, çifte sevinç yaşadık. Biraz önce Azerbaycan'ın kültür başkenti ve 2023 yılında Türk dünyasının kültür başkenti seçilmiş Şuşa ile Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Kayseri'yi kardeş şehir yaptık. Ardından da kitap fuarının açılışı gerçekleşiyor ve biz bundan çok mutluyuz. Azerbaycan ve Türkiye daima kardeş olmuşlar. Bu asırlardır böyle devam ediyor, tarih boyu böyle devam etti. Biz de Sayın Valim, Sayın Başkanımla böyle devam ettireceğiz. Ben eminim ki Şuşa ile Kayseri'nin kardeş olması hakkında gelecekte binlerce kitaplar yazılacak."

"OKUYAN VE OKUTAN ŞEHİR CÜMLESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ BÜYÜKKILIÇ'A YAKIŞTI"

Vali Gökmen Çiçek ise kitap fuarını 'muhteşem' olarak nitelendirerek, "Okuyan ve okutan şehir cümlesi Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç,'a yakıştı. Türkiye'nin muhteşem fuarlarından biri olduğunu daha önceki fuarlarından görüntülerinden anladım. Binlerce, milyonlarca kitabı ve yazarlarını Mehmet Saçmacı Bey ile birlikte ayağımıza getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun başkanım" diye konuştu.Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç'ın yer aldığı protokol, kurdele kesimi ile açılan kitap fuarını ziyaret ederek, stantlarda hem yazar hem de okuyucular ile bir araya geldi.