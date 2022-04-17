6 kazaya 6 kurban

Amasya'nın Göynücek ilçesinde H.K. (59) yönetimindeki kamyon ile Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İki araç birlikte şarampole yuvarlanırken kamyonda yüklü tonlarca taşın içine dolduğu hafif ticari aracın sürücüsü Cemal Dokuyan hayatını kaybetti. Antalya'da amak için ev bakmaya giden İskender Billur'un kullandığı araç, (62) Necla B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Billur (62) hayatını kaybetti. Zonguldak'tan Ereğli'ye giderken kontrolden çıkarak devrilen TIR'dan fırlayan Şenol Dilbaz (44) öldü. İstanbul Sancaktepe'de, yolda yürürken 34 EVU 513 plakalı otomobilin çarptığı, Mehmet A.(16) hayatını kaybetti. Kartal'da Latif Akçay, Uşak'ta Musa Demir, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.