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Giriş Tarihi: 31.3.2023 14:29 Son Güncelleme: 31.3.2023 14:41

5 kilogram zehirle suçüstü… Yakalanıp tutuklandı…

İstanbul Pendik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda beş kilo 200 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
5 kilogram zehirle suçüstü… Yakalanıp tutuklandı…

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; Pendik İlçesi'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. Bir uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

5 kilogram zehirle suçüstü! Yakalanıp tutuklandı | Video

Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda beş kilo 200 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dokuz bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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5 kilogram zehirle suçüstü… Yakalanıp tutuklandı…
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