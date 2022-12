5 kişilik balkona 25 kişi çıkınca çökme yaşandı! Denize çöken balkondaki 25 kişiden 4’ü yaralandı: Facia kıl payı atlatıldı

Kazada can kaybı olmamasının kendilerini teselli ettiğini ve yaralılarla yakından ilgilendiklmerini belirten işletmeci Mesut Demirer, "Çalışma ruhsatımız ve belgelerimiz eksiksiz. Mühürleme olayı söz konusu değil sadece düşük kapasiteli balkona müşteriler sigara içmek için çıkınca balkon ağırlığa dayanamayıp çöktü. Allahtan can kaybı olmadı. Deniz kıyısı da sığ olduğu için büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Can kaybı olmaması bizi biraz olsun teselli etti." dedi.