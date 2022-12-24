5 kişilik balkona 25 kişi çıkınca çökme yaşandı! Denize çöken balkondaki 25 kişiden 4’ü yaralandı: Facia kıl payı atlatıldı

Beşiktaş'a bağlı Bebek Arnavutköy Caddesi'nde Akşam saat saat 21.00 sıralarında Bankacılarla otomotiv sektöründen bir grup yemek için deniz kenarındaki bir restorana gittiler. Grup yemek yedikten sonra Restoranın denize bakan 5-6 kişilik kaasiteli balkonuna 25 kişi birden çıkınca denize doğru çökme olayı yaşandı. Deniz üzerindeki balkonun çökmesi sonucu 25 kişi denize düştü.
Denize düşen 25 kişiden 4'ü çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Geri kalan 21 kişi ise olay yerinde yapılan müdahale ile evlerine gönderildi.
Olayda yaralanan 4 kişinin tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.Olay sonrası İşletmenin kapısını mühürleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce birkaç kez işletmenin mühürlendiğini belirtirken işletme sahipleri mühürlenme olmadığını emniyettede kayıtlarının bulunmadığını Çalışma ruhsatı ve belgelerinin eksiksiz olduğunu söylediler.
Kazada can kaybı olmamasının kendilerini teselli ettiğini ve yaralılarla yakından ilgilendiklmerini belirten işletmeci Mesut Demirer, "Çalışma ruhsatımız ve belgelerimiz eksiksiz. Mühürleme olayı söz konusu değil sadece düşük kapasiteli balkona müşteriler sigara içmek için çıkınca balkon ağırlığa dayanamayıp çöktü. Allahtan can kaybı olmadı. Deniz kıyısı da sığ olduğu için büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Can kaybı olmaması bizi biraz olsun teselli etti." dedi.