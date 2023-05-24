5 kişilik cinayet zinciri.. Öldürüp tarlaya gömmüş

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTI SAYISI 3 OLDU

Sevgi Demirci'nin yakınları katıldıkları bir televizyon kanalında, Demirci'nin eşinden ayrıldıktan sonra eski eşinin yeğeni olan Ünal Y. ile görüşmeye başladığını, onun cinayeti işlemiş olabileceğini iddia ettiler. Yayına katılan Ünal Y. ise Sevgi Demirci ile ilişki yaşadıklarını kabul ederken, kayıp kadının son zamanlarda Erdoğan adlı bir kişiyle görüşmeye başladığını iddia etti. Polis olayla ilgili olarak Ünal Y. ve akrabası olduğu öğrenilen Ömer Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirildiler. Öte yandan ATV'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan ve cinayetlerden haberi olduğu halde kimsye bilgi vermediği öne sürülen bir kişi daha göözaltına alındı

5 KİŞİLİK CİNAYET İTİRAFI

Olayla ilgili Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun da bir akrabası Erdoğan Polat'ın da kayıp olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Ömer Y. polisteki ifadesinde Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun akrabası Erdoğan Polat'ın da 3 kişilik aileden önce öldürüldüğünü itiraf ettiği belirtildi. Seri cinayete kurban gitmiş olacağı ve cesetlerinin de 3 kişinin cesedinin bulunduğu yerlere gömülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

2 CESET ARANIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri elde edilen ifadeler ve bulgular eşiğinde Çatalca ve Silivri'de belirlenen adreslerde kayıp iki kişinin cesetlerini aramaya başladı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin alandaki çalışmaları devam ediyor. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde gözaltında bulunan şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.