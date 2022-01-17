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Giriş Tarihi: 17.1.2022 17:12 Son Güncelleme: 17.1.2022 17:27

5 kişilik sahte para şebekesi İzmir polisinin operasyonuyla çökertildi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
5 kişilik sahte para şebekesi İzmir polisinin operasyonuyla çökertildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri bir alışveriş sitesi üzerinden anlaştıkları 3 farklı kişiye sahte para vererek ürünleri satın alan 5 kişilik şebekeyi düzenlediği operasyonla çökertti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir internet sitesi üzerinden anlaştıkları kişilere sahte parayla ödeme yapan bir çetenin olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. 3 farklı kişiye sahte parayla ödeme yapan çete üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sahte paralar kullanılarak alınan ve mağdurlara ait 2 adet cep telefonu ile alışverişte verilen paraların serilerle aynı bin 150 lira sahte banknot ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan M.K , H.K, E.A, M.A, Ç.I. isimli 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri çok sayıda mağduriyetin yaşandığı dolandırıcılık ve sahte para konularında mücadelenin vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

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5 kişilik sahte para şebekesi İzmir polisinin operasyonuyla çökertildi
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