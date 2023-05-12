5 kişinin katledildiği çatışmanın nedeni ihale

İzmir'in Menderes ilçesinde önceki akşam bir kahvehanede husumetli iki grup konuşmak için bir araya geldi ancak tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgada Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, isimleri belirlenen 13 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.İki grup arasında daha önce yapılan bir belediye ihalesi nedeniyle husumet yaşandığı, aralarında buna bağlı borç meselesi olduğu öğrenildi. Öte yandan iki grup arasında geçen yıl da bir emlakçı önünde silahlı kavga yaşandığı belirtildi.