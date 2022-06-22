5 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı olayın firari zanlısı yakalandı

Şanlıurfa ili Suruç İlçesi Cumhuriyet mahallesinde 8 Ağustos 2011 yılında meydana gelen olayda Pesen ve Şahin ailelerinin gençleri arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı kasten öldürme ve kasten yaralama olayı ile ilgili olarak Şanlıurfa İl Jandarma Jasat Dedektifleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada hakkında Kasten Öldürme Suçundan toplam 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P.(39) isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucunda Haliliye ilçesi Ulubatlı mahallesinde JASAT dedektifleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.