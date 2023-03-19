5 kişinin öldüğü Abide Kavşağı’nda son durum

Şanlıurfa'da 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan suların dolması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde sürdürülen su tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Kavşak ve alt geçitten henüz araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Bazı basın yayın organlarında Abide Kavşağı'nın 3 ay önce cumhurbaşkanı tarafından açılışının yapıldığını iddia ederken Abide Alt Geçit Kavşağı 11 yıl önce yapılarak hizmete açılmıştı. 3 ay önce yapılan açılışta üst geçitlerin açılışı yapılmıştı.