5 kişinin öldüğü kazada servis şoförü uyuşturucu kullanmış

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazada tutuklanan sürücü Mehmet Özdemir'in kan ile idrar örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı. Kaza, geçen yıl 9 Kasım'da Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıokka Caddesi'de meydana geldi. Mehmet Özdemir idaresindeki öğrenci servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra kontrolden çıkıp, köprüden dereye uçtu. Kazada Birsen Giriş, öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Özdemir'in sağ bacağı ise hastanede kesildi. Özdemir, tedavisinin ardından 'taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Uyuşturucu kullandığı yönünde hakkında iddialar bulunan Özdemir'den kan ve idrar örnekleri alındı. Numuneler, Adli Tıp Kurumu, Kimya İhtisas Dairesi, Acil Toksikoloji Şubesi yetkililerince incelendi. Raporda Özdemir'in kan ve idrar örneklerinde, 'metamfetamin' ve 'amfetamin' isimli uyuşturucu maddelerin yanı sıra narkotik benzeri bir ağrı kesici olan 'tramodol' ilacına rastlandığı belirtildi. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Mehmet Özdemir ise, "Böyle olsun istemezdim. Uyuşturucuyu 1 hafta önce kullandım. Kaza anında uyuşturucu etkisinde değildim" dedi.