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Giriş Tarihi: 25.7.2022 09:43

5 kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 7 ay önce 3’ü üniversite öğrencisi 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan tır şoförü, davanın 3’üncü duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Otopsi ve diğer raporlara göre kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün 286 promil alkollü olduğu ve kaza sonrası aracın hız kadranının 230’da takılı kaldığı tespit edildi.

İHA
5 kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 10 Ocak tarihinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, Biga istikametine seyir halinde olan Birkan Gugul (43) yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha K. yönetimindeki 31 DM 094 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Birkan Gugul, araçta bulunan Hasan Tahsin Ergün (28) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğrenim gören 4'üncü sınıf öğrencisi İlknur Arslan (22), 2'nci sınıf öğrencileri Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş (20) hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır şoförü Taha K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kazayla ilgili dava açıldı. Davanın 5 Nisan tarihinde görülen ilk duruşmasında tır şoförü Taha K.'nın tutukluluk haline karar verildi. Duruşma 10 Mayıs'a ertelendi. 10 Mayıs'ta görülen 2'nci duruşmada yine Taha K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, dosya üzerinden bilirkişiden kusur değerlendirilmesi istendi. Duruşma 21 Haziran'a ertelendi. 22 Nisan'da olay yerinde yapılan keşife göre bilirkişi, tır şoförünün asli kusurlu, ölen araç sürücüsünün ise tali kusurlu olduğuna yönelik değerlendirmede bulundu. Otopsi ve diğer raporlara göre kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Birkan Gugul'un 286 promil alkollü olduğu ve kaza sonrası aracın hız kadranının 230'da takılı kaldığı bilirkişi tarafından tespit edildi.
Son duruşmada; savcı mütalaasını açıkladı ve ceza istedi. Tır şoförü ve vekiline savunma yapmak üzere süre verilerek duruşma 27 Eylül'e ertelendi. Tır şoförü Taha K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık Taha K. duruşmadaki savunmalarında, "Olay mahallinin yanındaki petrol istasyonunda ihtiyaç molası verdikten sonra petrol istasyonundan yola kontrollü bir şekilde girip sağ şeride döndüğüm anda sol aynadan kazaya karışan beyaz renkli aracın geldiğini gördüm. Araç telaşlı ve hızlı bir şekilde geliyordu. Benim kullandığım tırın sol tarafından hızla vurdu. Ben yolun sağına savruldum. Kazadan dolayı kusurum yoktur. Suçsuzum. Çok üzgünüm. Yaşamını yitiren insanlara da çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

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5 kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı
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