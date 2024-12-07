5 kişinin öldüğü ‘makas’ kazasının gerekçeli kararı açıklandı

İzmir'de"makas atma" sonucu yaşanan kazada 5 kişinin ölümüne 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücüye verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinin açıkladığı gerekçeli kararda, kazanın yaşandığı 2023 yılında 18 yaşında olan sanık Yusuf İslam Koçak'ın yüzde 100 kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.Sanığın sevk ve idaresindeki araçla dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak, objektif özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmek suretiyle bilinçli taksir ile kazaya sebebiyet verdiği, 5 kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olduğu ifade edilerek, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçunu işlediğinin sabit kabul edildiği aktarıldı.