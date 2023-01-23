5 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu! Patlamanın nedeni intihar girişimi mi?

Kocaeli Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesinde önceki akşam meydana gelen doğalgaz patlamasına dair yeni iddialar ortaya atıldı. Patlama sonrasında olay yerine giden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Yangının neden çıktığıyla ilgili emniyet araştırmalarını sürdürüyor. Bu konuyla ilgili ortada bir netlik yok. Kaza mı oldu yoksa başka bir şey mi oldu henüz netlik kazanmadı. Henüz emniyetten resmi bir açıklama yapılmadı" dedi.

AK Parti Gölcük Belediye Meclis üyesi Berna Abiş'de patlamanın ardından bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Abiş, "Gölcük Kavaklı Mahallemizde meydana gelen trajik doğalgaz kazasında yaralanan vatandaşlarınıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Kavaklı, Allah bir daha göstermesin" ifadelerini kullandı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI

Kavaklı'daki patlamayla ilgili dün akşamdan beri ilçe sakinlerinin konuştuğu konu ise intihar girişimi iddiası oldu. Patlama, H.A ve M.Ç'nin yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre M.Ç., doğalgaz borusunu kesti, intihar edeceğini söyleyerek evdeki isimlerin buradan çıkmasını istedi. Kimsenin çıkmaması üzerine M.Ç hızla eve dolan gazın ardından ateş yakılmasıyla beraber şiddetli bir patlama meydana geldi.

Konuyla ilgili emniyet güçlerinin araştırmaları sürerken, intihar girişimi iddialarının oldukça güçlü olduğu ifade edildi.