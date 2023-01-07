5 mahalleyi suya muhtaç bıraktı! 32 hanenin su sayacını çaldı

İstanbul Fatih'te bir mahalleye dadan hırsız mahalle sakinlerini hayatlarından bezdirdi. Bir anda evlerinde suları kesilen 32 aile İSKİ'yi arayarak sularının kesildiğini bildirdi. Ekim ayında meydana gelen olayda evlerinde suların gittiğini fark eden aileler İSKİ'yi arayarak borçları olup olmadığını sordu. İSKİ yaptığı kontrollerde kendilerini arayan vatandaşlara borçları bulunmadığını ve suları kendilerinin kesmediğini söyledi.
32 AİLENİN SU SAYACI ÇALINDI
Apartmanlarda bulunan su sayaçları bölmelerini kontrol eden aileler sayaçlarının yerinde olmadığını gördü. Toplamda 32 ailenin su sayacının yerinden söküldüğünün belirlenmesi üzerine aileler durumu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Emniyet güçleri yaptığı tahkikat sonrası 5 mahallede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı.
MAHALLELİYİ SUYA MUHTAÇ BIRAKTI
Yapılan incelemelerde 24, 25, 26, 27 Ekim tarihlerinde su sayaçlarının çalınması olayını Naim K., isimli kişinin yaptığı tespit edildi. 32 haneyi suya muhtaç bırakan hırsız, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan şüpheli, kamera görüntülerinde gösterilen kişinin kendisi olduğunu ancak söz konusu hırsızlık eylemlerini kendisinin gerçekleştirmediğini söyledi.
TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa getirilen şüpheli burada verdiği ifadesinde, klima ve kombi teknisyeni olduğunu, bu nedenle çantasında sürekli pense, tornavida ile gezdiğini söyledi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Naim K., hakkında 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Tutuklu sanık ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.