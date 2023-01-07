5 mahalleyi suya muhtaç bıraktı! 32 hanenin su sayacını çaldı

MAHALLELİYİ SUYA MUHTAÇ BIRAKTI

Yapılan incelemelerde 24, 25, 26, 27 Ekim tarihlerinde su sayaçlarının çalınması olayını Naim K., isimli kişinin yaptığı tespit edildi. 32 haneyi suya muhtaç bırakan hırsız, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan şüpheli, kamera görüntülerinde gösterilen kişinin kendisi olduğunu ancak söz konusu hırsızlık eylemlerini kendisinin gerçekleştirmediğini söyledi.

TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa getirilen şüpheli burada verdiği ifadesinde, klima ve kombi teknisyeni olduğunu, bu nedenle çantasında sürekli pense, tornavida ile gezdiğini söyledi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Naim K., hakkında 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Tutuklu sanık ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.