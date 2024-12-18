5 metreden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Olay, Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Akrabasına ait villanın yapımında çalışan evli ve iki çocuk babası inşaat işçisi Nazım Ecer, camları silmek istediği sırada inşaat iskelesinden 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek beton zemine düştü. Arkadaşlarının 112 sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından Ecer, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Ecer, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.