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Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:19 Son Güncelleme: 18.12.2024 10:21

5 metreden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Sivas’ta inşaat işçisi Nazım Ecer (44) çalıştığı villa inşaatında 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
5 metreden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Olay, Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Akrabasına ait villanın yapımında çalışan evli ve iki çocuk babası inşaat işçisi Nazım Ecer, camları silmek istediği sırada inşaat iskelesinden 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek beton zemine düştü. Arkadaşlarının 112 sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından Ecer, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Ecer, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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5 metreden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
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