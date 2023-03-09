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Giriş Tarihi: 9.3.2023 13:08

5 Milyon 800 bin lira çalan kuyumcu hırsızları yakalandı

İstanbul Tuzla gece vakti bir kuyumcuya giren hırsızlar yaklaşık 5 milyon 800 bin lira değerinde altın ve nakit parayı çalıp kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
5 Milyon 800 bin lira çalan kuyumcu hırsızları yakalandı

Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına 27 Şubat gecesi otomobille gelen maskeli 4 kişi, iş yerinin kepenklerini demir çubuklarla açtı.

İçeri giren şüpheliler, yaklaşık 5 kilogram altın ve 300 bin TL parayı bir çuvalın içine koyduktan sonra otomobille ayrıldı.

İş yeri sahibi C.K'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince başlatılan incelemede, şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Ekipler, Fatih'te düzenledikleri operasyonda şüpheliler İ.Y. (23), M.B. (18) ve K.S'yi (27) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, zanlıların otomobille geldikleri kuyumcu dükkanının kepenklerini demir çubuklarla zorlayarak açtıkları, altın ve paraları çuvala koyduktan sonra iş yerinden ayrıldıkları anlar yer aldı.

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5 Milyon 800 bin lira çalan kuyumcu hırsızları yakalandı
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