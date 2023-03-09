5 Milyon 800 bin lira çalan kuyumcu hırsızları yakalandı

Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına 27 Şubat gecesi otomobille gelen maskeli 4 kişi, iş yerinin kepenklerini demir çubuklarla açtı.
İçeri giren şüpheliler, yaklaşık 5 kilogram altın ve 300 bin TL parayı bir çuvalın içine koyduktan sonra otomobille ayrıldı.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Ekipler, Fatih'te düzenledikleri operasyonda şüpheliler İ.Y. (23), M.B. (18) ve K.S'yi (27) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, zanlıların otomobille geldikleri kuyumcu dükkanının kepenklerini demir çubuklarla zorlayarak açtıkları, altın ve paraları çuvala koyduktan sonra iş yerinden ayrıldıkları anlar yer aldı.