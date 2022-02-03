Haberler Yaşam Haberleri 5 milyon liralık çalınmış otomobil ele geçirildi
Giriş Tarihi: 3.2.2022 10:20 Son Güncelleme: 3.2.2022 10:26

5 milyon liralık çalınmış otomobil ele geçirildi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
5 milyon liralık çalınmış otomobil ele geçirildi

Adana’da farklı marka ve modellerdeki hacizli ya da çalıntı araçların parçalanarak satıldığı depoya şok bir baskın düzenledi. Depoda piyasa değeri 5 milyon olan 5’i parçalanmış 15 otomobil ele geçirildi.

Adana'da farklı marka ve modellerdeki çalıntı veya hacizli araçları parçalarına ayırarak sattığı öne sürülen, 42 yaşındaki İsmail Ü.'ye ait depoya polis şok bir baskın düzenledi. Zanlı, bir arabayı parçalamak isterken suçüstü yakalandı; depoda da piyasa değeri 5 milyon lira olan; 5'i parçalanmış toplam 17 araba ele geçirildi. "Ben arabaları parçalamıyorum, tamir ediyorum" savunmasını yapan İsmail Ü., 'PCR testi' pozitif çıkınca da 'ev hapsi cezası' aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hacizli ya da çalıntı araçların, merkez ilçe Seyhan'da yer alan Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda parçalanıp satıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Depo sahibi İsmail Ü., bir otomobili parçalara ayırmak isterken, polis tarafından suçüstü yakalandı.

POZİTİF ÇIKTI; EV HAPSİ ALDI

Yapılan aramalarda da piyasa değeri 5 milyon lira olan; farklı marka ve modelde 5'i parçalanmış, toplam 17 araba ele geçirildi. Gözaltına alınan İsmail Ü., emniyetteki sorgusunda; "Trafikte kaza yapan kişiler, tamir etmem için araçlarını bana getiriyordu. Ben araç parçalamıyorum" savunmasını yaptı. Adliyeye sevk edilmeden önce yapılan 'PCR Testi' pozitif çıkan İsmail Ü.'ye, nöbetçi mahkemece 'ev hapsi cezası' verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşkence fotoğraflarını paylaştı! Kan donduran selfie
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İyi hal indirimi' açıklaması! "Arkadaşlara talimat verdim"
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar! Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı başlıyor!
Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı davayı kazandı! Bedduanın cezası ağır oldu!
MSB, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!
Başkan Erdoğan bugün Ukrayna'ya gidiyor! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi
Son dakika: Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi
Uğur Mumcu cinayeti şüphelisine kurşunlu tehdit
TBMM'de İmamoğlu tartışması! Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu'nun intikamı olmuş olabilir
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki önemli değişiklik kararı Danıştay'da
ARKADAŞINA GÖNDER
5 milyon liralık çalınmış otomobil ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA