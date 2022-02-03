5 milyon liralık çalınmış otomobil ele geçirildi

Adana'da farklı marka ve modellerdeki çalıntı veya hacizli araçları parçalarına ayırarak sattığı öne sürülen, 42 yaşındaki İsmail Ü.'ye ait depoya polis şok bir baskın düzenledi. Zanlı, bir arabayı parçalamak isterken suçüstü yakalandı; depoda da piyasa değeri 5 milyon lira olan; 5'i parçalanmış toplam 17 araba ele geçirildi. "Ben arabaları parçalamıyorum, tamir ediyorum" savunmasını yapan İsmail Ü., 'PCR testi' pozitif çıkınca da 'ev hapsi cezası' aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hacizli ya da çalıntı araçların, merkez ilçe Seyhan'da yer alan Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda parçalanıp satıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Depo sahibi İsmail Ü., bir otomobili parçalara ayırmak isterken, polis tarafından suçüstü yakalandı.

POZİTİF ÇIKTI; EV HAPSİ ALDI

Yapılan aramalarda da piyasa değeri 5 milyon lira olan; farklı marka ve modelde 5'i parçalanmış, toplam 17 araba ele geçirildi. Gözaltına alınan İsmail Ü., emniyetteki sorgusunda; "Trafikte kaza yapan kişiler, tamir etmem için araçlarını bana getiriyordu. Ben araç parçalamıyorum" savunmasını yaptı. Adliyeye sevk edilmeden önce yapılan 'PCR Testi' pozitif çıkan İsmail Ü.'ye, nöbetçi mahkemece 'ev hapsi cezası' verildi.