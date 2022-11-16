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Giriş Tarihi: 16.11.2022 14:24 Son Güncelleme: 16.11.2022 14:59

5 Milyon TL’lik madeni gasp eden çete çökertildi

Türki Cumhuriyetler'den 4 ayrı Tır ile Türkiye'ye gelen 5 Milyon TL değerindeki toplam 22 ton bakır madenini gasp eden 18 kişilik çete, yapılan operasyonla çökeltildi. Gözaltına alınan 18 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
5 Milyon TL’lik madeni gasp eden çete çökertildi

Özbekistan ile Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen ve Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen bakır yüklü tırları takibe alan çete, tırların önünü keserek silahla sürücülerini etkisiz hale getirdi. Bakır yüklü tırları gasp eden 18 kişilik şebeke, Bursa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, takibe alındı. Gasp çetesi üyeleri, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri koordinesinde, Bursa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Manisa ve Artvin kentlerinin dahil edildiği planlı operasyonla yakalandı.

4 ayrı tırı durdurdukları ve 22 ton bakır gasp ettikleri tespit edilen çeteye yönelik operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Piyasa değeri 5 milyon olan bakırlar da ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K, C.B, A.B, E.A, İ.K, S.K, F.Y, M.Ç., K.K., M.D. ve D.G. tutuklandı.

K.Y., Ö.T., M.B., S.T., F.C. ve H.A. isimli zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.K. savcılığa verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

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5 Milyon TL’lik madeni gasp eden çete çökertildi
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