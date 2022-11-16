5 Milyon TL’lik madeni gasp eden çete çökertildi

4 ayrı tırı durdurdukları ve 22 ton bakır gasp ettikleri tespit edilen çeteye yönelik operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Piyasa değeri 5 milyon olan bakırlar da ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K, C.B, A.B, E.A, İ.K, S.K, F.Y, M.Ç., K.K., M.D. ve D.G. tutuklandı.