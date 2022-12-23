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Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:15 Son Güncelleme: 23.12.2022 10:19

5 milyonluk liralık kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da polis, kentteki kaçak bir üretim atölyesini deşifre etti; ‘merdiven altı’ olarak tabir edilen kaçak sigaraların, ülkenin dört bir yanına dağıtılıp, piyasaya sürülmesini engelledi. Operasyonda yaklaşık 5 milyon lira değerinde tam 14 milyon 610 bin adet sigara ele geçirildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
5 milyonluk liralık kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da polis, 'merdiven altı' olarak tabir edilen, kaçak bir üretim atölyesinde doldurulan ve 'tek dal' olarak tabir edilen sigaraların sevkiyatına darbe vurdu. Düzenlenen şok baskında bir kamyonun kasasına yüklenip, sevkiyat için hazırlanan kutularla depoda dağıtım için bekletilen diğer karton kutularda yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan tam 14 milyon 610 bin adet sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili olarak 2 kişi de gözaltına alındı.

ÜLKE GENELİNE SEVKİYAT

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yolgeçen Mahallesi'nde 'merdiven altı' olarak tabir edilen kaçak bir üretim atölyesinde doldurulan sigaraların, burada paketlenip Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

Gerçekleştirilen operasyonda; sevkiyat için hazırlanan kamyonun kasasındaki kutularla depoda dağıtım için bekletilen diğer karton kutuların içine konulan tam 14 milyon 610 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan sigaralarla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri Adana Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

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5 milyonluk liralık kaçak sigara ele geçirildi
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