5 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili iki müdür görevden alındı

AFYONKARAHİSAR
'IN İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Soruşturmanın selameti açısından İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile kazada hayatını kaybeden öğrencilerin eğitim gördüğü Alanyurt Ortaokulu Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir görevden alındı. Öte yandan yaralanan öğrencilerden Rana Eser, Hakan Tek
ve Musa Eser
'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, durumlarının iyiye gittiği belirtildi.