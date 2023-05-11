5 ölümlü midibüs kazasında müfettiş incelemesi tamamlandı





"ÜZERİMİZE DÜŞENİ SONUNA KADAR YAPACAĞIZ"



Öte yandan kazaya ilişkin Trabzon Büyükşehir Belediye Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluğu, çok üzüldükleri ve yaralıların durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Çok üzüldüğümüz, sarsıldığımız bir kaza oldu. 4 senden bu tarafa toplu ulaşım sistemimizde hiç ölümlü kaza olmamıştı. 2 müfettiş arkadaşımızı idari soruşturma kapsamında görevlendirdik. Belediyemiz olarak kurumsal anlamda bir ihmal ya da kusur varsa gereğinin yapılması anlamında biz üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Ölenlere rahmet, etkilenen ailelere geçmiş olsun diliyoruz; rabbim beterinden muhafaza eylesin" dedi.