5 tonluk paratoner 8 katlı apartmandan vinçle indirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde az hasar gören 8 katlı İnci Apartmanı'nın tepesinde bulunan 5 tonluk 25 metre boyutundaki paratoner güvenlik amacıyla sökülerek vinçle aşağıya indirildi. Dev paratonerin hurdaya verildiğini söyleyen İnci Apartmanı Yöneticisi Semra Miçoğulları, "Sitemiz depremde az hasar gördü. Tek bir kişinin bile burnu kanamadı. Bunun için mutluyuz. Şimdi de güvenlik amaçlı tepede duran 5 tonluk paratoneri söktürdük. Çünkü bölgede devam eden artçı depremler ve fırtınalar, bu demir kuleyi devirebilirdi" dedi.
DEV PARATONER
Antakya'nın Serinyol Mahallesi'nde bulunan, 8'er katlı 7 bloktan oluşan ve içerisindeki 670 dairede yaklaşık 2 bin kişinin ikamet ettiği İnci Sitesi, depremi az hasarla atlattı. Depremde site sakinlerinden yaralanan ya da ölen olmadı.
HURDAYA GİDECEK
İnci Sitesi'nin 12 yıl önce inşa edildiğini ve depremde sağlam kaldığını belirten site yöneticisi Semra Miçoğulları, "Sitemiz depremde az hasar gördü. Tek bir kişinin bile burnu kanamadı. Bunun için mutluyuz. Şimdi de güvenlik amaçlı tepede duran 5 tonluk paratoneri söktürdük. Çünkü bölgede devam eden artçı depremler ve fırtınalar, bu demir kuleyi devirebilirdi. Demir kuleyi hem paratoner olarak kullanılıyorduk hem de sitemizin amblemini taşıyordu. Tekrar taktırmayacağız. Artık hurdaya gidecek. Devrilme ihtimalinden çok korktuk. Büyük bir vinç getirip söktürdük. Önemli olan can sağlığımız" dedi.