Haberler Yaşam Haberleri 5 tonluk paratoner 8 katlı apartmandan vinçle indirildi
Giriş Tarihi: 1.4.2023 10:30 Son Güncelleme: 1.4.2023 10:38

5 tonluk paratoner 8 katlı apartmandan vinçle indirildi

Asrın felaketinin yaşandığı kentler arasında bulunan Hatay’ın Antakya ilçesindeki az hasar gören 8 katlı İnci Apartmanı’nın tepesindeki 5 tonluk paratoner güvenlik amacıyla sökülerek vinçle indirildi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
5 tonluk paratoner 8 katlı apartmandan vinçle indirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde az hasar gören 8 katlı İnci Apartmanı'nın tepesinde bulunan 5 tonluk 25 metre boyutundaki paratoner güvenlik amacıyla sökülerek vinçle aşağıya indirildi. Dev paratonerin hurdaya verildiğini söyleyen İnci Apartmanı Yöneticisi Semra Miçoğulları, "Sitemiz depremde az hasar gördü. Tek bir kişinin bile burnu kanamadı. Bunun için mutluyuz. Şimdi de güvenlik amaçlı tepede duran 5 tonluk paratoneri söktürdük. Çünkü bölgede devam eden artçı depremler ve fırtınalar, bu demir kuleyi devirebilirdi" dedi.

DEV PARATONER

Antakya'nın Serinyol Mahallesi'nde bulunan, 8'er katlı 7 bloktan oluşan ve içerisindeki 670 dairede yaklaşık 2 bin kişinin ikamet ettiği İnci Sitesi, depremi az hasarla atlattı. Depremde site sakinlerinden yaralanan ya da ölen olmadı.

Binaların hasar alan bölümlerinde tadilat başlatan site yönetimi, güvenlik önlemlerini arttırdı. Bu kapsamda sitenin ön bloğunun tepesinde bulunan 5 ton ağırlığında ve 25 metre uzunluğundaki demir paratoner, devrilme ihtimaline karşın büyük bir vinçle yerinden sökülerek indirildi.

HURDAYA GİDECEK

İnci Sitesi'nin 12 yıl önce inşa edildiğini ve depremde sağlam kaldığını belirten site yöneticisi Semra Miçoğulları, "Sitemiz depremde az hasar gördü. Tek bir kişinin bile burnu kanamadı. Bunun için mutluyuz. Şimdi de güvenlik amaçlı tepede duran 5 tonluk paratoneri söktürdük. Çünkü bölgede devam eden artçı depremler ve fırtınalar, bu demir kuleyi devirebilirdi. Demir kuleyi hem paratoner olarak kullanılıyorduk hem de sitemizin amblemini taşıyordu. Tekrar taktırmayacağız. Artık hurdaya gidecek. Devrilme ihtimalinden çok korktuk. Büyük bir vinç getirip söktürdük. Önemli olan can sağlığımız" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
5 tonluk paratoner 8 katlı apartmandan vinçle indirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA