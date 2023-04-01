5 tonluk paratoner 8 katlı apartmandan vinçle indirildi

HURDAYA GİDECEK

İnci Sitesi'nin 12 yıl önce inşa edildiğini ve depremde sağlam kaldığını belirten site yöneticisi Semra Miçoğulları, "Sitemiz depremde az hasar gördü. Tek bir kişinin bile burnu kanamadı. Bunun için mutluyuz. Şimdi de güvenlik amaçlı tepede duran 5 tonluk paratoneri söktürdük. Çünkü bölgede devam eden artçı depremler ve fırtınalar, bu demir kuleyi devirebilirdi. Demir kuleyi hem paratoner olarak kullanılıyorduk hem de sitemizin amblemini taşıyordu. Tekrar taktırmayacağız. Artık hurdaya gidecek. Devrilme ihtimalinden çok korktuk. Büyük bir vinç getirip söktürdük. Önemli olan can sağlığımız" dedi.