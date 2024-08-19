5 ve 7 yaşındaki kardeşler barajda can verdi!

İzmit ilçesine bağlı Güvercinlik Barajı'nda meydana gelen üzücü olay şu şekilde gelişti. Piknik yapmak için baraj kenarına giden aile, 5 yaşındaki çocukları S.K. ve 7 yaşındaki H.K. isimli kardeşlerin suya girmesine izin verdi. Ancak bir süre sonra iki kardeş suda kayboldu.Torunlarının kaybolduğunu fark eden babaanne Tenzile Karaca, çocukları kurtarmak için baraja girdi. Yüzme bilmeyen Karaca, suya girdikten kısa süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan babaanne, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Serinlemek için girdikleri suda kaybolan iki kardeşi bulmak için olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar, yapmış oldukları arama çalışmaların sonucunda bir süre sonra S.K. ve H.K.'nın cansız bedenlerine ulaştı. Olay sonrası bölgeye gelen iki kardeşin yakınları sinir krizi geçirirken, bölgede bulunan yetkililer aileyi sakinleştirmeye çalıştı.