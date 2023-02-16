5 yakınını toprağa veren madenci, kurtarma çalışmalarına katıldı

Adana'da özel bir maden ocağından emekli olan Abdullah Üstün, Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Bulvarı'ndaki 7 katlı Aydın Apartmanı'nın çökmesi sonucu binanın 4'üncü katında oturan ablası Cennet, eniştesi Muttalip, yeğenleri Şadiye, Büşra ve Barış Dolutaş'ı kaybetti.