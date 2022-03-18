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Giriş Tarihi: 18.3.2022 09:19 Son Güncelleme: 18.3.2022 09:23

5 yargı mensubu daha meslekten ihraç edildi

İLKER TURAK İLKER TURAK
5 yargı mensubu daha meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakı nedeniyle 5 yargı mensubunun meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

FETÖ iltisakı nedeniyle 5 yargı mensubunun ihracına ilişkin HSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen HSK Genel Kurulu'nda daha önce savunmaları istenen Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hakimi Muhammed Toy, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Ferdi Akın, İskenderun Hakimi Hasan Yavuz ve Alanya Cumhuriyet Savcısı Yaver Buğrakan Çerçi'nin durumları görüşüldü.

Özlük dosyasındaki bilgi ve belgeler, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na intikal eden ihbar ve şikayetler ile yürütülen inceleme ve soruşturma dosyaları, sosyal çevre bilgileri, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, Emniyet Genel Müdürlüğü analiz raporları, Bylock yazışma içerikleri ve alınan savunmalar neticesinde 5 yargı mensubunun meslekten çıkarılmasına karar verildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hakimi Muhammed Toy, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Ferdi Akın, İskenderun Hakimi Hasan Yavuz ve Alanya Cumhuriyet Savcısı Yaver Buğrakan Çerçi'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına oy birliği ile karar verildi."

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5 yargı mensubu daha meslekten ihraç edildi
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