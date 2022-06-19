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Giriş Tarihi: 19.6.2022 10:50 Son Güncelleme: 19.6.2022 10:51

5 yaşında konuştu, ilk kelimesi ‘baba’ oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
5 yaşında konuştu, ilk kelimesi ‘baba’ oldu

İzmir’de Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Eser İmam Hatip Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni İbrahim Fak, kas erimesi nedeniyle yürüme engelli olan otizmli 12 yaşındaki oğlu Yasin Enes’in adeta eli ayağı oldu. Oğlunu kucağında taşıyarak her sabah okula götüren fedakar baba İbrahim Fak, babalık kavramının ne kadar kıymetli olduğunu herkese gösteriyor. Baba Fak, “Oğlumuz yaşama kaynağımız. Onun için her şeye katlanırız” dedi.

Yasin Enes, 2010 yılında sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya geldi. 1 yaşındayken kan testlerinde karaciğer enzimleri yüksek çıktı. Ek tahlillerde Enes'e kas erimesi hastalığı teşhisi kondu. Yasin Enes'in konuşamadığını fark eden anne ve babası, onu 2.5 yaşında doktora götürdü. Yasin Enes'e doktorlar otizm tanısı koydu. Enes otizm nedeniyle 5 yaşına kadar hiç konuşamadı. 5 yaşına geldiğinde Enes'in ilk kelimesi "baba" oldu. Enes, 8 yaşındayken epilepsi nöbeti geçirdi. Bu nöbetten sonra yürüme yeteneğini kaybetti. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Enes'in en büyük destekçisi onu kucağında her gün okula taşıyan babası İbrahim Fak oldu. İbrahim Fak, kendisi ile aynı okulda rehber öğretmen olarak görev yapan eşi Tülay Fak ile birlikte oğulları Yasin Enes'in umut kaynağı olmaya devam ediyor.

TEDAVİSİ OLMAYAN BİR HASTALIK

Oğulları Yasin Enes'in 2010'da sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya geldiğini söyleyen İbrahim Fak, "1 yaşındayken kan testlerinde karaciğer enzimleri yüksek çıktı. Ek tahlillerle yapılınca kas erimesi hastalığı ortaya çıktı. Bu hastalığı hiç duymamıştık. Başımıza gelince öğrenmiş olduk. Teşhisi koyan doktorlar, uzmanlar bu hastalığın kesin tedavisinin olmadığını söylediler. Geç yürüyebileceğini söylediler. 2.5 yaşında yürümeye başladı. Konuşmadığını fark ettik. Bunun için de doktora götürdük. Otizm tanısı kondu. Hafif düzey olmasına rağmen otizmli çocuklar sınıfında eğitim görmesi gerekiyordu" dedi.

KUCAĞIMDA TAŞIYORUM

Her okulda özel eğitim sınıfı olmadığını anlatan İbrahim Fak, "Uzak yerlere götürmek zorunda kaldık. 7 yaşına geldiğinde eğitim görmeye devam etti. 8 yaşında da epilepsi nöbeti geçirdi. Bu nöbetten sonra yürüme yeteneğini kaybetti. Kucakta taşıyorum. Tekerlekli sandalye ile bazen bir yerden bir yere götürüyoruz. Uzaktaki okullara götürmemiz biraz daha zorlaştı. Oğlumuz yaşama kaynağımız. Onun için her şeye katlanırız. İnancımız sayesinde ayakta duruyoruz. Bundan güç alıyoruz" dedi.

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5 yaşında konuştu, ilk kelimesi ‘baba’ oldu
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