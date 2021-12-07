5 yaşındaki Aleyna fıstık kurbanı

Gaziantep'te ailesiyle birlikte çerez yiyen 5 yaşındaki kız çocuğu nefes borusuna fıstık kaçan nedeniyle hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesinin Perilikaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda annesi ve ablasıyla birlikte gece fıstık yiyen 5 yaşındaki Aleyna Kutlu'nun nefes borusuna yediği fıstık kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını gören anne Melihat Kutlu yaptığı müdahaleye rağmen fıstığı çıkaramayınca yakınlarının yardımıyla Aleyna'yı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine götürdü. Kutlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kutlu'nun cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Küçük çocuğun cenazesinin Gaziantep Asri Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.