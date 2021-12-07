Haberler Yaşam Haberleri 5 yaşındaki Aleyna fıstık kurbanı
Giriş Tarihi: 7.12.2021 14:15 Son Güncelleme: 7.12.2021 14:16

5 yaşındaki Aleyna fıstık kurbanı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
5 yaşındaki Aleyna fıstık kurbanı

Gaziantep’te nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te ailesiyle birlikte çerez yiyen 5 yaşındaki kız çocuğu nefes borusuna fıstık kaçan nedeniyle hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesinin Perilikaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda annesi ve ablasıyla birlikte gece fıstık yiyen 5 yaşındaki Aleyna Kutlu'nun nefes borusuna yediği fıstık kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını gören anne Melihat Kutlu yaptığı müdahaleye rağmen fıstığı çıkaramayınca yakınlarının yardımıyla Aleyna'yı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine götürdü. Kutlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kutlu'nun cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Küçük çocuğun cenazesinin Gaziantep Asri Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
Son dakika haberi | Asgari ücret zammı için kritik gün: 2022 asgari ücret zammını belirleyecek 4 önemli kriter masaya gelecek!
Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
Antalya'daki 19 yıllık sır cinayet çözüldü: 'Kimlik kartı' detayı ele verdi
İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamadı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı için peş peşe taziye mesajları: Hep yurdu için mücadele verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
5 yaşındaki Aleyna fıstık kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA