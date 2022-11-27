5 yaşındaki çocuğa anne işkencesi

Gazİantep'te, psikolojik sorunları bulunan bir anne, 5 yaşındaki kızını aç bırakıp, işkence yaptı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda, zeytin toplamak için birkaç gündür köye giden Cihan Y. eve döndüğünde 5 yaşındaki kızını bitkin halde buldu. Babanın durumu 112 sağlık ekipleri ve polise bildirmesi üzerine eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğu hastaneye kaldırdı. Uzun süre aç bırakıldığı, yüzünde darp izlerinin bulunduğu ve ağır işkenceye maruz kaldığı anlaşılan çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Babanın ifadesi doğrultusunda, psikolojik sorunları bulunduğu ve bu yönde raporu olduğu öğrenilen anne F.Y. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.