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Giriş Tarihi: 22.8.2023 10:53 Son Güncelleme: 22.8.2023 11:03

5 yaşındaki çocuk, 2 yaşındaki kız kardeşini öldürdü

Batman'ın Sason ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, babasına ait av tüfeğiyle oynarken, 2 yaşındaki kız kardeşinin ölümüne neden oldu.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
5 yaşındaki çocuk, 2 yaşındaki kız kardeşini öldürdü

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yuvalıçay köyünde 5 yaşındaki Y.E.Ç. evde babasına ait av tüfeğiyle oynadı. Y.E.Ç.'nin elinde av tüfeği ateş alınca, 2 yaşındaki kız kardeşi D.Ç. yaralandı. Silah sesi üzerine odaya giren aile, küçük kızlarının kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü.

Aile durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.Ç.'yi yaptıkları ilk müdahaleden sonra Sason Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kız çocuğu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sason Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatırken, D.Ç., otopsinin ardından gözyaşları arasında Yuvalıçay köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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5 yaşındaki çocuk, 2 yaşındaki kız kardeşini öldürdü
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