5 yaşındaki Enes ağabeyiyle aynı kaderi yaşadı

İstanbul Sultangazi'de annesiyle birlikte yürüyen 5 yaşındaki Muhammet Enes, servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sürücü ise gözaltına alındı. Küçük Enes'in ailesi, evlat acısıyla 2.5 yılda ikinci kez yüzleşti. 2021 yılında da ağabeyi Yasin Memiş'in (10) cuma namazına gitmek isterken 10 metre ileride bulunan üstgeçidi kullanmak yerine refüje konulan demir parmaklıktan atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın altında kaldığı ve hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Acılı baba İslam Memiş'in, sosyal medyada 2 oğluyla birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşması yürekleri dağladı. O kareye, "Oğlum Muhammet Enes vefat etmiştir" notunu düştü. İfadesinde oğlunun Kuran kursundan döndüğünü belirten baba, "Kasıt olduğunu düşünüyorum. Şikâyetçi ve davacıyım" dedi. Servis şoförü Adil Elibol'un ifadesinde: "Birini ezdiğimi farkAğabey Yasin Memiş'in vefat ettiği kazada bir mahalle sakini üstgeçitle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Caddede sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirten Selahattin Ece, "Yıllarca biz İBB'ye ve ilçe belediyesine bu durumu anlattık. 3 sene önce yaşanan bir kazada anne ve çocuğu öldü. Buraya bir altgeçit, set ya da ışık konulması için imza topladık. Buraya bir üstgeçit yapıldı. Merdivenleri çok yüksek. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız, bebekli aileler kullanamıyor" diye konuşmuştu.