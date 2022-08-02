5 yaşındaki kıza çarptı: Arkasına bakmadan kaçtı!

"O ANLAR KAMERADA"



Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin aniden yola fırlayan çocuğa çarptığı, çocuğun savrulduktan sonra yerden kalkarak, annesinin yanına doğru koştuğu görülüyor. Motosiklet sürücüsünün ise yoluna devam ettiği, sokaktaki kişilerin arkasından bağırıp çağırdığı görüntülere yansıyor.