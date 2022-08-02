5 yaşındaki kıza çarptı: Arkasına bakmadan kaçtı!

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi 2483 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta hızla ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isterken bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Çocuk sokakta savrulurken, motosiklet sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.
"O ANLAR KAMERADA"
Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin aniden yola fırlayan çocuğa çarptığı, çocuğun savrulduktan sonra yerden kalkarak, annesinin yanına doğru koştuğu görülüyor. Motosiklet sürücüsünün ise yoluna devam ettiği, sokaktaki kişilerin arkasından bağırıp çağırdığı görüntülere yansıyor.