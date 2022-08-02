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Giriş Tarihi: 2.8.2022 09:56 Son Güncelleme: 2.8.2022 09:56

5 yaşındaki kıza çarptı: Arkasına bakmadan kaçtı!

İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün sokakta hızla ilerlediği motosiklet yola bir anda fırlayan 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Savrulan çocuk şans eseri yara almazken, motosikletli durmayarak yoluna devam etti. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
5 yaşındaki kıza çarptı: Arkasına bakmadan kaçtı!

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi 2483 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta hızla ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isterken bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Çocuk sokakta savrulurken, motosiklet sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.

"O ANLAR KAMERADA"

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin aniden yola fırlayan çocuğa çarptığı, çocuğun savrulduktan sonra yerden kalkarak, annesinin yanına doğru koştuğu görülüyor. Motosiklet sürücüsünün ise yoluna devam ettiği, sokaktaki kişilerin arkasından bağırıp çağırdığı görüntülere yansıyor.

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5 yaşındaki kıza çarptı: Arkasına bakmadan kaçtı!
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