5 yaşındaki Melike’nin ölümü ile ilgili gözaltına alınan babası üvey anne ve öz annesi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 5 yaşındaki çocuğun babası Cahit Eşiyok Annesi Meryem Ataman Eşiyok ve babanın arkadaşı Zehra Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken babanın çocuk bakımsızlıktan öldü bende baraja attım dediği öne sürüldü. Şüphelilerden alınan kan örnekleri ile 2018 yılında bulunan cesetin DNA'sı da karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildikler mahkemece tutuklandı.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 18 Nisan 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde çocuğun nasıl öldüğü tespit edilememişti. O dönem kimliği de belirlenememişti. Polis bulunan cesetle ilgili adli tıp kurumundan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Ancak cesedin o dönem kimliği tespit edilemedi ölüm şekli de belirlenemedi.

5 GÜN ÖNCE KORKUNÇ GERÇEĞİ ÖĞRETMENİNE ANLATTI

Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun ablası 12 yaşındaki Ecrin Eşiyok Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine 22 Kasım 2024 giderek "Babam kardeşimi öldürüp poşete koydu onu da götürüp göle attı" dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba Cahit Eşiyok Anne Meryem Ataman ve eski eş Zehra Ö. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ GÖLE ATTIM"

Şüpheli babanın emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Çocuk bakımsızlıktan ölmüştü götürüp göle attım dediği" öne sürüldü. Diğerlerinin ise olayla alakamız yok dedikleri öne sürüldü. Polis şüpheli babadan alınan kan örneklerini de adli tıp kurumuna gönderdi. Şüpheli ile 2018 yılında bulunan cesedin DNA örnekleri eşleştirilecek.

3 ÇOCUKLARI OLMUŞ

Öte yandan aileyle ilgili yeni bilgilerde ortaya çıktı. İddiaya göre Cahit ve Meryem Eşiyok Çifti 2008 yılında evlenmişlerdi. Bu evlilikten H.E. (13) E.E.(12) ve cesedi bulunan Melike isminde çocukları olmuştu. 15 Ocak 2018'de ikili geçimsizlikten boşanma kararı aldı. İddiaya göre bu karardan sonra baba Zehra Ö. İle bir süre birlikte yaşadı.

12 GÜN ÖNCE TEKRAR BOŞANMIŞLAR

Bundan 4 yıl önce 2020 yılında Meryem ve Cahit çifti tekrar evlenerek hayatlarını birleştirdi. Ö.E isminde bir çocukları daha dünyaya geldi. İkili bundan 12 gün önce 15 Kasım günü yeniden boşanma kararı aldı ve boşandılar.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alınırken Melike'nin hangi tarihte öldürülüp göle atıldığına dair araştırmalar sürüyor. Anne ve babadan alınan kan örnekleri de Adli Tıp kurumunda inceleniyor.

ÖZ ANNESİ BİLE ÖLDÜĞÜNÜ AYLAR SONRA ÖĞRENMİŞ

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli baba Cahit Eşiyok, üvey anne Zehra Öztürker ve öz anne Meryem Ataman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerinde suçu birbirine attıkları öğrenildi. Öz annenin ise kızının ölümünü aylar sonra öğrendiği ortaya çıktı.