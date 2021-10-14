5 yaşındaki Muhammed’in büyük mutluluğu

Mardin
'ın Kızıltepe
ilçesinde gelişim geriliği nedeniyle 2 yaşındayken sağ bacağı kesilen ve koltuk değneği ile hayatına devam eden 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin, bir hayırseverin desteği ile önceki gün protez bacağa kavuştu. Kaymakam Hüseyin Çam, Muhammed ve babası Sabri Hüseyin'i, Kızıltepe Atatürk Spor Salonu
'nda oynanan AXA Sigorta Voleybol Ligi
2. hafta maçında Yeni Kızıltepe Spor
-İzmir Altekma
voleybol maçına davet etti. Kaymakam Çam ile birlikte maçı izleyen küçük Muhammed, protez bacağıyla sağa sola koşturup, bayrak sallayıp Kızıltepe ekibine destek verdi. Maç bitiminde ise Çam ile birlikte sahaya inerek, karşılaşmayı 3-2 kazanan Kızıltepe ekibi voleybolcularını tebrik etti. Ardından da sahada ilk kez topa vurmanın heyecanını yaşadı. Kaymakam Çam, Muhammed'in heyecanına ortak olurken duygu dolu dakikalar yaşandı.