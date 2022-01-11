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Giriş Tarihi: 11.1.2022 13:47 Son Güncelleme: 11.1.2022 13:52

5 yaşındaki Ömer’in ölümüne neden olan sürücüden şok eden ifade

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
5 yaşındaki Ömer’in ölümüne neden olan sürücüden şok eden ifade

Bursa’da dedesiyle çarşıdan eve dönen 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu’yu ezerek ölümüne neden olan 45 yaşındaki sürücü Fatma Vural verdiği ilk ifadede, “Ben acemi sürücüyüm. Birkaç kez araba kullandım. Çocuğu ezdiğimin farkında değilim” dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde 65 yaşındaki dedesi Abdurrahman Gündoğdu'nun elini tutarak yoldan karşıya geçen Ömer Faruk Gündoğdu'ya otomobil çarptı. 45 yaşındaki Fatma Vural'ın kullandığı otomobilin çarptığı dede ile torunu bir süre otomobilin önünde sürüklendi. Daha sonra 5 yaşındaki Ömer otomobilin altında kalarak ezildi. Çevredekilerin yardıma koştuğu minik Ömer, otomobilin altından güçlükle çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı.

HEMŞİRES SEDYE ÜZERİNE ÇIKIP KALP MASAJI YAPTI
Acil servis önünde ambulansı bekleyen Acil Servis bölümünde görevli hemşire, sedyenin üzerine çıkarak minik Ömer'e kalp masajı yapmaya başladı. Yoğun bakım ünitesine kadar kalp masajı yapılan minik Ömer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ÇOCUĞU EZDİĞİMİ FARK ETMEDİM" DEDİ
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Fatma Vural, polise verdiği ilk ifade, ""Ben acemi sürücüyüm. Aracı sadece birkaç kez kullandım. Heyecan yaptım. Kaza anında otomobili durduramadım. Çocuğun aracın altında kaldığını fark etmedim. Üzgünüm. Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım" dedi.

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5 yaşındaki Ömer’in ölümüne neden olan sürücüden şok eden ifade
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