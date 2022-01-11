5 yaşındaki Ömer’in ölümüne neden olan sürücüden şok eden ifade

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde 65 yaşındaki dedesi Abdurrahman Gündoğdu'nun elini tutarak yoldan karşıya geçen Ömer Faruk Gündoğdu'ya otomobil çarptı. 45 yaşındaki Fatma Vural'ın kullandığı otomobilin çarptığı dede ile torunu bir süre otomobilin önünde sürüklendi. Daha sonra 5 yaşındaki Ömer otomobilin altında kalarak ezildi. Çevredekilerin yardıma koştuğu minik Ömer, otomobilin altından güçlükle çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı.

HEMŞİRES SEDYE ÜZERİNE ÇIKIP KALP MASAJI YAPTI

Acil servis önünde ambulansı bekleyen Acil Servis bölümünde görevli hemşire, sedyenin üzerine çıkarak minik Ömer'e kalp masajı yapmaya başladı. Yoğun bakım ünitesine kadar kalp masajı yapılan minik Ömer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ÇOCUĞU EZDİĞİMİ FARK ETMEDİM" DEDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Fatma Vural, polise verdiği ilk ifade, ""Ben acemi sürücüyüm. Aracı sadece birkaç kez kullandım. Heyecan yaptım. Kaza anında otomobili durduramadım. Çocuğun aracın altında kaldığını fark etmedim. Üzgünüm. Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım" dedi.