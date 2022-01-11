5 yaşındaki Ömer’in ölümüne neden olmuştu! Pes dedirten savunma

Bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazada, Abdurrahman Gündoğdu hafif yaralanırken Ömer Faruk Gündoğdu otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası, acı haberi alan Beyhan ve Güven Gündoğdu çifti sinir krizi geçirirken, tek çocukları olan Ömer Faruk'tan ise geriye, bir süre önce babası ile çekilen fotoğrafı anı olarak kaldı.