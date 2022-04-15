5 yaşındaki Yusuf, kamyon altında can verdi

İzmit Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen çöp toplama aracını kullanan temizlik işleri amiri Suat Kılıç, iddialara göre önceki gün akşam saatlerinde evine geldiği anda, yan komşusunun oğlu olduğu öğrenilen 5 yaşındaki Yusuf Çağlar Yılmaz isimli çocuğa çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

OYUN OYNUYORDU

İzmit İlçesi Gültepe Mevkii Zabıtan Mahallesi Meşe Sokakta meydana gelen trafik kazasında, iddialara göre İzmit Belediyesinde çalışan Suat Kılıç, belediyeye ait kullandığı araç ile evine geldi. Araöla manevra yaptığı esnada, yan komşusunun çocuğu olduğu öğrenilen ve evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'a çarparak yaraladı.

SÜRÜCÜ DARP EDİLDİ

Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan Yusuf Çağlar Yılmaz Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Yusuf, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çocuğun yakınları tarafından darp edilen araç sürücüsü Suat Kılıç olayla ilgili gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Yılmaz'ın cenazesi ise tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Murat Yılmaz ile ev hanımı Derya Yılmaz'ın 3 çocuğundan biri olan Yusuf Çağlar Yılmaz'ın cenazesi Gültepe Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney acılı aileye başsağlığı diledi.