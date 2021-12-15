5 yıl garantili dünya markası işitme cihazları DUYMER ile Türkiye’de

Çocukların Kullanımına Uygun

Çocuklarda tercih edilecek işitme cihazlarının dayanıklılığın haricinde, işitme kaybına uygun, akademik ve sosyal çevrede çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan, yenilikçi ve kullanımı kolay bir şekilde tasarlanmış olması gerektiğine dikkati çeken Av. Salih Baz, "Seçmiş olduğunuz işitme cihazının bir diğer olmazsa olmaz özelliği ise FM (Frekans Modülasyon) sistem uyumluluğudur. FM sistem, özellikle okul çağı çocuklarında hayati öneme sahip olan, çocuğun öğretmenini dinlemesini, daha kolay duyması ve daha rahat iletişim kurmasını sağlayan en önemli destekleyici ekipmandır. Çocuklar dikkatlerini verebildiklerinde, güvende olduklarını hissettiklerinde ve mutlu olduklarında çok daha fazla şey keşfederler. Çocuklara yardımcı olmak bizim için önemlidir. Onlar dünyanın geleceğidir ve eğer onları ihmal edersek iyi bir geleceğimiz olmaz. Bu yaptığımız çok özel bir görevdir ve ödülümüz ise onların duymalarına yardımcı olduğumuz zaman yüzlerinde gördüğümüz gülümsemedir" dedi.

Yaygın Servis Ağı

Tüm işitme cihazlarının bakımlarının Türkiye genelinde Duymer İşitme Cihazları Merkezleri'nin güvencesi altında olduğunu belirten Av. Salih Baz, "Uzman teknik servis kadromuz ve Türkiye genelinde bulunan tam donanımlı 3 işitme cihazları teknik servisimiz ile sizlere dünya standartlarında hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak önceliğimizdir. İşitme cihazlarımızın bakımları ve teknik servis hizmeti tarafımızdan temin edilmektedir" dedi.

"Bu bir ilandır"